Lauana Prado exalta diversidade no sertanejo atual

Aos 34 anos, a cantora, compositora e arranjadora musical Lauana Prado pode encher a boca para falar que vive uma das suas melhores fases da carreira.

A artista goiana tem visitado com frequência o topo do ranking das músicas mais ouvidas do Brasil. Ela figura ao lado de nomes de mulheres da nova geração que redescobriram o meio sertanejo após anos de hegemonia masculina, como Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Ana Castela e, claro a rainha da sofrência, a também goiana Marília Mendonça.

Assumidamente bissexual, Lauana contraria as expectativas em um universo mais conservador ao falar abertamente sobre sua vida íntima. “Acho que a gente vem passando por um momento de revolução, de transição dentro de um mercado conservador que tem olhado pra isso com mais naturalidade, com mais empatia, com mais amor, com mais respeito”, comemora.

“Fazer parte disso, ser uma pessoa que é entusiasta e representa de fato todas essas pessoas, não só as mulheres, mas a comunidade LGBTQIA+, com certeza, é muito gostoso e muito prazeroso pra mim, além de ser uma responsabilidade muito grande”, afirma ela, em recente entrevista ao site G1.