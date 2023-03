Laura Pausini inclui o Brasil em turnê mundial

A cantora e compositora italiana Laura Pausini, de 48 anos, incluiu o Brasil na turnê mundial que está fazendo entre 2023 e 2024. Em terras tupiniquins, a artista fará um show e comemoração aos 30 anos de carreira, no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 2 de março de 2024.

O anúncio foi feito pelas redes da Time for Fun, produtora responsável pelo show. Informações sobre valores dos ingressos e data de abertura da venda serão anunciadas em breve.

Laura lançou o single 'Un Buon Inizio' no início deste mês, e deve lançar mais músicas ao longo do ano. Como de costume a canção mistura espanhol e italiano. “Não saio em turnê desde 2019. Foi o que mais senti falta nestes anos e, ao lado do Paolo, a partir de hoje meu marido, pensamos em nossa lua de mel, nos olhamos nos olhos e percebemos que a melhor maneira de comemorar e ser realmente feliz é voltar para o palco. A nova turnê mundial será nossa lua de mel”, brincou Laura.