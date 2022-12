Lavínia Vlasak saiu de cena para poder passar mais tempo com os filhos

A atriz Lavínia Vlasak, de 46 anos, estreou nas telenovelas em "O Rei do Gado", trama de Benedito Ruy Barbosa exibida originalmente de 1996 a 1997 e que está sendo reprisada atualmente no "Vale a Pena Ver de Novo".

Na trama a artista interpreta a personagem Lia, filha mais velha de Bruno (Antônio Fagundes) e Léia (Silvia Pfeifer). Longe da TV desde 2019, quando fez uma participação especial em "Bom Sucesso", também da Globo. O último papel de destaque de Lavínia foi em "Totalmente Demais" (2015), ela também produções de sucesso, como "Anjo Mau", "Malhação", "Força de Um Desejo" e "Mulheres Apaixonadas".

A atriz explica que saiu de cena ao longo da última década para se dedicar e ficar mais próxima dos filhos. “Fiquei bastante tempo dedicada a eles, acho importante. Você aproveita os seus filhos com vocês até uma determinada idade. Atriz, eu posso ser velhinha. Posso fazer a vovó, a bisavó. Agora, eles ali, meus pintinhos debaixo da minha asa, não é”, ressalta ela, que é casada desde 2007 com o economista Celso Colombo Neto, com quem teve Felipe, 13, e Estella, 10.