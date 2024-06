Lavinia Vlasak está pronta para retornar à atuação

Com mais de 30 anos de carreira, Lavinia Vlasak (47) enxerga uma nova fase da maternidade, após um tempo de pausa no ofício como atriz para cuidar dos filhos Felipe (15) e Estela (12). Agora, com os frutos da união com Celso Colombo Neto (46) mais independentes, ela enxerga um momento de portas abertas.



“Como mãe sou um porto seguro, mas eles já estão indo para o mundo. Estou nutrida de boas lembranças e meus planos, agora, envolvem ter mais autonomia sobre meus projetos. Estou escrevendo bastante também e daqui a pouco estaremos com novidades por aí”, diz ela em entrevista à revista CARAS.



Ela afirma que, apesar de não saber se consideraria a maternidade seu melhor papel, com certeza sente que foi o mais desafiador, difícil e emocionante. “Criar um ser humano e prepará-lo o é uma tarefa hercúlea, que exige sensibilidade, paciência e amor. O outro nunca vai pensar e sentir da mesma forma que você. Isso te traz compaixão e complacência em relação a outras pessoas.”