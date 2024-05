Leandra Leal lembra crise com corpo e diz que fez ‘dietas mirabolantes’

A atriz Leandra Leal, de 41 anos, que está grávida de seu segundo filho, disse em suas redes sociais que já teve distorção de imagem e que, ao se olhar no espelho, não gostava do que via no seu corpo.

O desabafo ocorreu para que outras mulheres pudessem se abrir ao diálogo e debater o tema. Segundo a atriz, as lembranças dessas crises que ela tinha ocorreram após revisitar antigos trabalhos na televisão, como a novela "Cheia de Charme", atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

“Eu me lembrei de como me sentia mal com meu corpo. Em um passado não muito distante, eu me colocava defeitos, cheguei a entrar diversas vezes em dietas mirabolantes, remédios milagrosos, exercícios loucos, mesmo sendo uma mulher magra. Dá pra acreditar?”, disse Leandra Leal.

“Mas isso é só 1% do efeito que comentários absurdos sobre o corpo alheio causam. Eu via problemas onde não tinha, não me sentia bem comigo mesma e me cobrava uma perfeição sem graça e irreal. Por isso resolvi compartilhar aqui com as mulheres que também já sentiram essa pressão e essa insegurança”, publicou a artista carioca, filha da também atriz Ângela Leal.

Na opinião de Leandra, essa pressão é também uma forma de controle sobre os corpos que pode afetar a liberdade individual.