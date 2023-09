Letícia Sabatella revela situações relacionadas ao Espectro Autista

A atriz Letícia Sabatella foi diagnosticada, aos 52 anos, com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A artista mineira falou, em recente entrevista ao "Fantástico" (Globo), sobre o quanto esta descoberta tem relação com diversas percepções que teve ao longo da vida.

“Muito barulho me incomoda, parece agressão”, diz ela. “Gosto muito do toque, mas se pessoa fica raspando uma mão na outra por muito tempo... já peço para parar.”

Segundo Letícia, havia muita dificuldade de se enturmar na escola, na infância, e que nunca entendia o porquê do afastamento de colegas. Ao longo da vida, em algumas situações, a hipersensibilidade era algo que chamava a atenção.

“Todas as vezes que explodia ou aconteceu algo sempre teve gatilhos fortes. Ou tem a ver com cansaço ou com ansiedade... mas nessas situações realmente que senti uma injustiça, mas vontade de não ter reagido daquela maneira”, reflete.

Para encarar esse transtorno, mesmo antes do diagnóstico, a atriz conta que sempre buscou estudar e se formar em diferentes assuntos, sendo muito chamada por amigos de “sonhadora e idealista”.