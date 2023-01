Letícia Spiller leva numa boa as perguntas sobre como mantém sua beleza

“Como você faz para se manter jovem?” “Qual o segredo da sua boa forma?” Às vésperas de completar 50 anos, Letícia Spiller tinha tudo para estar farta de ouvir a mesma pergunta. Mas leva na boa.

“São mais de três décadas de trabalho”, lembra a atriz. “Tenho uma vida feliz, com escolhas das quais me orgulho. Então, quando vem elogio, eu agradeço”, assume a loira, conhecida por estar sempre em contato com natureza e por manter hábitos saudáveis. “Sempre me cuidei, acho que estou colhendo os resultados”, afirma a carioca.

Na vida profissional, Spiller vive uma boa fase, após o fim do contrato com a Globo, em 2021. “Tenho uma história linda e sólida com a TV Globo e tenho certeza de que, em breve, terei algum trabalho na TV aberta. Enquanto isso, surgiram diversos trabalhos com esse novo modelo de contrato”, comemora.

Ela terminou de gravar a série "A História Delas" (Star+), ainda sem data de estreia, e também estará na segunda temporada da série "Cidade Invisível" (Netflix), prevista para ficar disponível neste primeiro semestre.

Atualmente, Leticia pode ser vista em "O Rei do Gado" (1996) - reprisada no Vale a Pena Ver de Novo (TV Globo). Na época em que essa novela foi gravada, ela esperava o primeiro filho, Pedro, fruto da relação com Marcello Novaes. “Eu estava muito radiante grávida e ter um trabalho eternizando aquele momento foi lindo”, lembra.