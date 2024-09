Leticia Spiller relembra tentativa de sequestro

Letícia Spiller, de 51 anos, recordou a tentativa de sequestro que sofreu em agosto de 1991, quando era paquita do "Xou da Xuxa".

Os irmãos Alberto e Douglas Loricchio foram flagrados pela polícia nas imediações do Teatro Fênix, onde era gravado o programa, e trocaram tiros com a polícia. Eles acabaram mortos durante a ação. Antes de morrer, Alberto contou à polícia que seu plano era sequestrar Letícia e Xuxa Meneghel, de 60 anos. Ele teria dito ao oficial que o acompanhou da ambulância que levaria ambas para São Paulo.

O coronel militar Wagner Villares confirmou que o criminoso nutria uma paixão platônica por Spiller. “Ele falou que a intenção deles era levar a Letícia. Disse: ‘Nós vamos levar ela e a russa’. Nós presumimos que fosse a Xuxa. Mas ele deixou claro que era apaixonado pela Letícia”, contou o policial, ao documentário "Pra Sempre Paquitas", disponível no Globoplay.

Letícia só descobriu que era o alvo principal dos sequestradores após o fim das gravações do dia. “Quando eu cheguei ao teatro, me esconderam isso justamente para não me afetar. Só me contaram no final do dia. Fiquei bem impressionada. Foi realmente assustador”, recordou ela, para a mesma produção.