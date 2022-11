Lettícia Munniz critica falta de opção na moda

Aos 33 anos, Lettícia Munniz é figura carimbada no São Paulo Fashion Week. A modelo plus size desfilou este ano, para cinco marcas ao todo. Apesar de celebrar a diversidade de corpos, que marcou está edição, ela diz ainda esperar mais da moda.

“Eu acho que realmente é um novo momento. Eu sou modelo há cinco anos e quando eu entrei era aquela coisa de menina nova. Eu falei: ‘Nossa, eu vou mudar. Vou provar para eles que a gente é linda’. Cinco anos depois, eu vejo que pouco mudou, mas nessa edição, por exemplo, eu tenho cinco desfiles. Comemoro”, observa.

“Isso significa mais mulheres se sentindo representadas, mais pessoas entendendo que não tem nada de errado com seus corpos, que somos lindas e merecemos ser celebradas... Espero que este seja um momento para todas as marcas verem que, representatividade importa, e é muito maior que a moda”, completa.

“Desde que comecei eu falo para as marcas que não entendo porque não podem fazer, com a mesma peça, uma grade que vá do PP até os tamanhos maiores. A gente quer usar a mesma peça, quer estar na moda. Não queremos modelagem folgada, estampada, coisas que disfarcem. A gente quer se sentir bonita e a gente é bonita”, finaliza a modelo, que tem mais de 900 mil seguidores no Instagram.