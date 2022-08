Lexa entra em nova fase da carreira

Lexa, de 27 anos, está entrando em uma nova era em sua carreira. A cantora, que lançou a parceria "Cavalgada", com Pabllo Vittar, nesta sexta-feira (26), falou do novo single, que integra seu EP, "Magnéticah", com quatro músicas inéditas. Além de "Cavalgada", o trabalho inclui "Magnetizar", "Pega-Pega" e "Tsunami".

“Estou muito feliz e animada. É um prazer falar desse novo projeto e momento da minha carreira, porque ralei muito. Deu muito trabalho produzir todas essas novidades para vocês. Não tem como abandonar tudo que me trouxe até aqui, o funk, mas eu queria inovar. É uma nova era, uma nova fase”, declarou a artista.

“É normal o artista estar muito bem e depois ele dar uma descansada... Esse EP é para mostrar essa reviravolta deste novo momento, que os fãs sempre me pediram”, completou ela.

Presença confirmada no Palco Favela no dia 11 de setembro, Lexa promete cantar os novos singles no Rock in Rio. “A gente está preparando um showzão... Estou muito empolgada para essa apresentação”, revela a mulher de MC Guimê.