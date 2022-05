Lexa gostaria, mas evita compartilhar sobre sua vida

A cantora carioca Lexa gostaria de compartilhar mais de sua vida pessoal com os fãs, mas afirma que evita. Segundo a funkeira, o motivo é o medo de acabar adoecendo, e por isso prefere ficar mais na dela. “Eu queria dividir mais a minha vida com vocês, mas tenho medo de adoecer… por isso que posto pouco do meu relacionamento, minha vida mesmo… mostro pouco, adoraria dividir mais, mas sinto que o melhor é ficar mais na minha”, escreveu a cantora no Twitter.

Lexa é casada desde 2018 com o também funkeiro MC Guimê. Os dois estão juntos há cerca de sete anos.

A gata faz parte de uma família de rainhas de bateria. A artista reina à frente da bateria da Unidos da Tijuca (RJ). Já s sua mãe, a empresária Darlin Ferratrry, saiu no carnaval deste ano pela Império Serrano. O carnaval atípico de 2022, também marcou a estreia da caçula, Wenny Isa, de 12 anos, pela Unidos de Bangu.