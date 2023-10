Lilia Cabral sonha com futuro como avó: ‘Talvez eu estrague um pouco os netos’

A atriz Lilia Cabral, de 66 anos, viveu sua primeira avó nas telinhas em 2006, na novela "Páginas da Vida". Na trama, sua personagem rejeitava a neta com Síndrome de Down. Agora, em "Fuzuê", a situação é oposta. Na atual trama das 19 horas, o pequeno Bernardo (Theo Matos) não recebe afeto dos pais, mas encontra na vovó Bebel, personagem da atriz, sua fonte de carinho.

“Trabalhar com criança não é difícil, mas precisa ter uma boa intuição, perceber até onde se pode ir. E eu tenho tido sorte com a juventude que são meus filhos e netos na TV”, destaca Lilia.

“Tenho que me colocar à disposição da brincadeira, deixar fluir. Aí o meu lado criativo vem, e eu também viro criança! Meu intelecto passa a funcionar de forma mais leve, menos perfeccionista”, completa.

Na vida real, a atriz ainda não é avó, mas acredita que será divertida como Bebel:

“Espero demorar pra ser avó (risos). Mas imagino como deve ser gostoso ter esse carinho de neto. Eu convivo muito com a Giulia [filha da atriz], sei como ela pensa as coisas. Quer ter uma família, um relacionamento bom, e isso é importante, mas não tem pressa. Quando ela decidir ter um filho, eu vou ficar bem animada. Mas ainda está nova, tem 26 anos, eu a tive com 39, por exemplo. E se ela for como eu, séria, talvez eu seja uma avó que estrague um pouco os netos mesmo”, afirma, aos risos.