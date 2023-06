Lina Nakamura fez vaquinha para turbinar o bumbum

Para fazer a alegria dos seus fãs em um site de conteúdo adulto, a modelo e influencer Lina Nakamura não para de investir no próprio corpo. Ela, que já passou por uma lipoaspiração e colocou silicone nos seios, agora investiu mais de R$ 40 mil para deixar o bumbum turbinado.

Conhecida como a Musa do OnlyFans, ela não tirou 1 centavo da conta bancária. O procedimento, segundo Lina, foi bancado pelos assinantes. A modelo criou uma espécie de ‘vaquinha’ na plataforma e arrecadou cerca de R$ 45 mil, incluindo o que gastou com o pós-operatório com massagens modeladoras e medicamentos. “Eles me ajudaram a renovar o shape. Falei que estava pensando em turbinar o bumbum e muitos já quiseram patrocinar. O resultado, claro, eles já conferiram bem de perto”, diz, ao site Quem Notícias.

Febre entre as famosas, o procedimento ganhou o nome de bioplastia. “Meu corpo era 100% natural, mas me sentia muito menina, muito adolescente porque sempre fui magrinha. Meu bumbum era uma tábua”, brinca. Lina garante que está faturando mais agora que ficou turbinada. “As montadas ganham mais”, revela.