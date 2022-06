Lore Improta quer ampliar família com Léo Santana

A modelo e dançarina Lore Improta, de 28 anos, abriu o coração e falou sobre a relação com o cantor Léo Santana, de 34 anos. Segundo ela, as idas e vindas com o atual marido, apesar de sofridas, foram importantes para fazer o casal amadurecer antes do nascimento de Liz, a primeira filha dos dois, de 9 meses.

“Cada casal tem sua história, e a nossa foi mais conturbada”, define. “Hoje, faz parte olhar para trás e ver que foi necessário aquela turbulência para entender o quanto nos amamos e evoluímos como casal e pais”, revela.

Aliado a isso, veio a pandemia, que fez com que os dois ficassem trancados 24 horas por dia juntos. “Foi o teste de fogo. Conversamos mais e resolvíamos os problemas logo na hora. Foi fundamental para nos consolidar como família”, define.

Apesar de as mudanças no corpo e na parte psicológica terem afetado Lore, a dançarina revela que faria tudo de novo. Ou melhor: fará tudo de novo. A chegada de um segundo filho já é papo dentro de casa. “Todo esse processo que achei que poderia me traumatizar sumiu e com dois meses eu já falava em ter mais um. Sonhamos em aumentar a família em breve”, adianta.