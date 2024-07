Lorena Comparato vive vítima de estupro no teatro

A atriz, Lorena Comparato, de 34 anos, está prestes a voltar aos teatros. Desde 2020 fora dos palcos, ela será Maria Cecília, protagonista de “Bonitinha, mas Ordinária”, texto de Nelson Rodrigues, já adaptado para o audiovisual algumas vezes. Na obra, Maria Cecília é estuprada por cinco homens e seu pai decide que ela precisa se casar para recuperar sua dignidade.

Lorena conhece bem a história: ela é uma estudiosa da obra do autor, e seu pai, Doc Comparato, já produziu uma adaptação dessa mesma obra para o cinema, em 1981, com Lucélia Santos no papel.

“O Nelson é um cara que muita gente questiona, mas nós temos a ideia de fazer uma adaptação de um texto clássico que traz uma visão difícil e ecoa até hoje”, avalia.

Lorena está animada com o papel, apesar da angústia e de alguns gatilhos que ele lhe traz.

“Partindo do princípio de que sou mulher e que já fui e sou assediada a vida toda, é importante falar sobre isso. Mas é falando sobre esse nojo que mudaremos algo. Estou cercada de pessoas que admiro e me colocam em cena num lugar muito confortável para abordar essas que também são as minhas dores”, diz ela.

"Bonitinha, mas Ordinária" tem direção de Bruce Gomlevsky e no elenco nomes como Dani Marques, Emilio Orciollo Netto e Tonico Pereira. Estreia dia 9 de agosto, no Teatro Caixa, no Rio de Janeiro e em breve deve rodar o Brasil.