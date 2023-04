Lorena Improta revela que filha a fez despertar para as questões raciais

Aos 29 anos, Lorena Improta planeja ter mais filhos com o cantor Léo Santana. Por enquanto, tudo gira em torno da pequena Liz, de 1 ano. A menina, aliás, tem provocado uma revolução na vida da famosa.

“Liz tinha alguns meses, e eu não sabia lidar com os cachos. Em forma de brincadeira, disse que os fios estavam para cima. Isso atingiu algumas mulheres negras, que vieram me dizer que o que eu tinha dito não havia sido legal. Me desculpei e foi quando optei por estudar”, disse Lore.

Mesmo com um relacionamento interracial desde 2017, a apresentadora e dançarina baiana nunca pensou ou discutiu sobre questões raciais com Léo Santana. “Sempre o vi de igual para igual. Sei que isso é complicado, mas para mim, na época, não tinha essa questão da cor, da diferença de classe social...”, explicou Lorena. “Tive que ter uma filha preta para despertar sobre o racismo”, reconhece.

Lorena admite que não tinha muitas informações, mas com a chegada de Liz, a coisa mudou. “Tenho tentado aprender pela minha filha. Porque uma das coisas mais importantes que aprendi é sobre empoderamento. Mostrar o quanto ela é especial, o valor da sua beleza. Isso é muito forte dentro da minha casa. Digo ‘você é linda’, com ela de frente para o espelho”, diz.