Luísa Sonza anuncia música com a americana Demi Lovato

A cantora Luísa Sonza, de 25 anos, anunciou que vai lançar uma música em parceria com a americana Demi Lovato. A canção se chama "Penhasco2" e vai integrar "Escândalo Íntimo", álbum da brasileira que já está disponível nas plataformas de streaming.



Demi Lovato fará show em São Paulo, no festival The Town, neste sábado (2), um dia antes da apresentação de Sonza. Quase duas semanas depois, Lovato vai lançar "Revamped", disco que reúne seus maiores hits regravados com uma roupagem roqueira. Ela é conhecida por músicas como "Sorry Not Sorry" e "Cool for the Summer".



Sonza lançou recentemente a música "Campo de Morango", que repercutiu bastante e gerou polêmicas nas redes sociais. Muitos apontaram que o clipe da canção exagerou nos apelos sexuais. A loira já divulgou, também, "Principalmente Me Sinto Arrasada", que integra seu novo trabalho.



Com pegada conceitual, o álbum, com um total de 26 faixas, reflete uma viagem no interior da artista e conta ainda com parcerias de Marina Sena e Duda Beat.