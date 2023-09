Luísa Sonza avalia que já tem carreira internacional

Luísa Sonza acredita que a carreira internacional já está formada com suas músicas cantadas em português. Ela recebeu uma chuva de elogios em seu primeiro show, em um festival de música em São Paulo, com seu novo álbum “Escândalo Íntimo”.



Em entrevista ao Gshow, a artista deixou claro que não deseja “separar sua carreira” consolidada no Brasil de seus projetos futuros no exterior: “Acho que a minha carreira internacional já existe. A gente não precisa cantar em outra língua para ter carreira internacional, sabe?”, disse a loira.



“Obviamente, é muito importante e necessário que a gente cante em outras línguas, mas eu não acho que já não tenha uma carreira internacional, sabe? Eu não gosto de separar as carreiras. Eu acho que a minha carreira é a mesma, eu só vou expandir e não fazer outra carreira em outro lugar”, afirmou.



Luísa não descartou a possibilidade de que fará algum projeto em inglês um dia. “É necessário que a gente cante em outras línguas, mas estou no Top 50 global [do Spotify] com uma música em português”, destacou Luísa.