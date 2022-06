Luísa Sonza mostra que ‘tem muito amor para dar’

A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, é uma das vozes mais populares da música brasileira atualmente, e fez uma revelação picante ao youtuber Matheus Mazzafera, falando abertamente sobre sexo. Segundo contou, ela aproveitou o fim de seu relacionamento com o cantor Vitão para viver a experiência de participar de uma suruba. “Não fiz ménage, já fiz suruba. Ménage é só com três, né?! Eu fiz com várias... Só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes”, declarou.

No bate-papo, a loira explicou que não tem pudores quando está envolvida com alguém. Já quando está solteira, é mais comportada, ou, como prefere chamar, “recatada”. “Eu tenho muito amor para dar. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa”, explicou.

Sonza também falou sobre os locais mais inusitados em que já fez sexo: “Já transei no jet ski. Eu tenho um fetiche que é muito babado, assim, que é transar no mato. Mas eu já transei no mato, mas era dentro de uma barraca...”.