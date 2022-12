Luísa Sonza prepara novo álbum para 2023

Aos 24 anos, a cantora Luísa Sonza lançou está semana, com o rapper Xamã, a música "MAMA.CITA (hasta la vista)", que mistura trap, funk e pop. A canção é uma prévia do seu próximo álbum, previsto para ser lançado em 2023.

“Eu tenho medo de as pessoas pararem de gostar de mim por estar indo para um caminho mais experimental”, revela a loira.

Luísa diz que se considera uma “interprete da própria vida”, e que gosta de colocar elementos que represente o momento que está vivendo na música. Tentando traduzir o próximo projeto em sentimentos, a cantora diz que ele será triste, irônico e melancólico.

“Tem diversas formas de a melancolia se expressar. Eu não vou sair do pop, eu não vou fazer música triste, eu só vou mudar a forma de expressar alguns sentimentos”, adianta a gaúcha.

Luísa, também, externou sua vontade de engatar um novo relacionamento. “Quero namorar. Mas sou traumatizada”, escreveu no Twitter. Ela está solteira desde o término do namoro com o cantor Vitão em 2021. Antes, a gata foi casada com o influenciador digital Whindersson Nunes, com quem permaneceu em matrimônio de 2018 a 2020.