Luísa Sonza revela felicidade por voltar a fazer show

Na boca do povo, em ótima fase profissional, com vários prêmios e recordes no mundo fonográfico, a cantora pop Luísa Sonza, que se apresenta nesta sexta-feira (19), em Goiânia. A gaúcha, apresenta show da turnê "Escândalo Íntimo", título do terceiro álbum da carreira, a partir das 20 horas, na Arena Multiplace, no Setor Alto da Glória.

O show na capital é o primeiro da agenda da cantora em 2024, depois de um período de férias no Golfo de Papagayo, na província de Guanacaste, na Costa Rica. O repertório traz faixas de sucesso do novo álbum, além de hits anteriores como "Sentadona", "Café da Manhã" e "Cachorrinhas".

“Estou ansiosa para voltar à estrada e feliz que estou pegando gosto novamente de estar fazendo shows, agora com a saúde melhor e com a voz intacta para fazer os agudos ao vivo (risos). Sobre o repertório, faço duas horas, dependendo da animação, já fiz até 2h30, tem medley de funk, tem músicas que não toco em festival, é algo mais intimista. Cada show tem algo especial, sempre busco o diferente. A gente se vê aí”, disse a cantora.

Sonza reaparece aos fãs depois de ficar um tempo afastada das redes sociais desde setembro de 2023 após a superexposição do fim de seu romance com o influenciador Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.