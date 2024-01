Luana Piovani relembra traição em namoro com Rodrigo Santoro: ‘Me libertei

A atriz Luana Piovani, de 47 anos, relembrou na última semana a traição que levou ao fim de seu relacionamento com Rodrigo Santoro, de 48 anos, no final dos anos 1990. Na época com 22 anos de idade, a apresentadora namorou com o ator durante três anos.

Através dos Stories do Instagram, a loira falou sobre os motivos que a levaram ter sido infiel. Depois de expor que Dado Dolabella teria agredido sua mãe, Pepita Rodrigues, Piovani antecipou as críticas e se defendeu.

“Eu quero lembrar algumas coisas, porque parece que ninguém tem memória nesse país. Primeiro que eu não traí, voltei e fiquei na mesma cama. Eu traí, sim (o que pra mim foi maravilhoso, porque eu me libertei de uma prisão) mas eu traí, voltei e falei ‘cara, eu não te quero mais”, explicou.

A apresentadora ainda falou que o último ano e meio de relacionamento foi extremamente tóxico, mas que na visão dela, o ator foi o único de seus ex-namorados que parece ter evoluído.

“Eu sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque meu relacionamento estava uma merda”, ainda afirmou.

A ex de Pedro Scooby ainda revelou que sua atitude não foi a mesma de Santoro, que também teria lhe traído. “Mas só vieram me contar depois que eu terminei”, garantiu.