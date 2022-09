Luana Piovani revela não ter amigos famosos

Aos 46 anos, Luana Piovani, disse em suas redes sociais que não tem amigos famosos e afirmou que seus amigos foram “trazidos pela vida”, não pela fama.

A fala da atriz veio após um fã questionar o porquê de ela não receber comentários de outras celebridades em suas publicações, já que ela também é famosa.

“Eu não sei. Não tenho amigos famosos, tenho amigos feitos na vida. Durante o trabalho, ficaram os de teatro”, escreveu a loira.

Outra seguidora comentou os registros da comemoração de aniversário da atriz, que aconteceu na última segunda-feira (29), alfinetando as “festas infindáveis de subcelebridades no Brasil” e chamando as grandes comemorações de “hipócritas”.

“Ah, mas isso, nem quando eu morava aí eu participava. Meus amigos são os que a vida me trouxe, não a fama”, respondeu a artista. “Eu fico constrangidíssima e não entendo qual a graça de seguir pessoas que postam uma vida falsa”, completou a ex do surfista Pedro Scooby.