Luciana Gimenez celebra formatura do filho e fala sobre criação

A modelo e apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, foi aos Estados Unidos na semana passada para celebrar o diploma do filho, Lucas Jagger, de 25 anos. O primogênito se formou em Artes Literárias na Universidade de Nova York. A famosa não esconde o orgulho da cria, fruto da relação com a lenda do rock Mick Jagger.

“Meu filho se formou e para mim foi uma conquista. Acho que, como mãe, nós temos alguns sonhos para nossos filhos e sempre achei muito importante a questão do diploma. Talvez eu seja meio old school, mas acho que é um ponto de partida. Ele aceitou o desafio e conseguiu completar”, explica ela.

“O Mick é babão no filho, sempre foi um superpai. Como qualquer pai, ele tem limitações, mas sempre foi muito presente... O Lucas tem um bom pai. O Mick é muito próximo, sempre conversamos muito sobre a criação do nosso filho”, conta.

Apesar de ter incentivado Lucas a fazer uma faculdade, Luciana recorda que foi complicado lidar com a distância no início. A famosa também é mãe de Lorenzo, de 12 anos.

“Quando meu filho saiu de casa, foi durante a pré-pandemia. Isso foi muito difícil. Eu sempre fui muito ligada ao Lucas, ainda mais pelo fato de ser mãe solo durante muito tempo. Quando ele foi embora, ficou aquele espaço muito vazio”, relembra.