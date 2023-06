Luciana Gimenez se julga mais do que as pessoas a julgam

Luciana Gimenez, 53, em entrevista à revista Quem, revelou que as pessoas nas redes sociais tinham uma imagem distorcida dela, mas que isso vem mudando. “As pessoas talvez tivessem uma imagem minha de que estava tudo ótimo e que a minha vida era perfeita. E eu nunca falava da minha vida pessoal, das coisas que machucavam. Depois que eu me separei e veio a pandemia, passaram a conhecer muito mais as minhas dificuldades, as minhas lutas. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, desabafei na internet, e as pessoas se sensibilizaram.”

Segundo ela, as pessoas a passaram a entender mais, tanto na internet quanto fora dela: “Perguntam, compartilham da minha dor da minha perna [apresentadora se refere ao acidente esquiando], ‘e aí, como você está, e essa perna?’”

Mas Luciana garante que, mais do que as outra s pessoas, é ela que mais se cobra. “Eu me julgo mais do que as pessoas me julgam. Eu sou muito implacável comigo. E é difícil você mudar o comportamento próprio, tem que realmente estar muito disposto a isso. Tenho observado e ainda sou muito dura comigo mesma. Sempre falo que eu sou a minha maior inimiga.”