Lucy Alves decide ousar em novo videoclipe

A cantora e atriz Lucy Alves, de 37 anos, acaba de lançar o videoclipe de "Melaço", a primeira canção de uma série de três que farão parte do EP que a artista lançará nesta sexta-feira (26) e que inclui uma música com Ivete Sangalo.

Nas imagens do novo trabalho audiovisual, ela aparece nua, apenas com uma sanfona cobrindo os seios. Isso foi o suficiente para que começasse a receber críticas por sua “ousadia” e sua postura empoderada.

“Esse clipe em que apareço nua gerou muitos comentários, alguns bons e alguns negativos, machistas”, avalia ela, que integrou a novela "Travessia" e o reality musical "The Voice Brasil.



“Não tem como não fazer um link com tudo o que vivemos agora, essa temática que ainda persiste de julgamento do corpo feminino”, afirma.

A artista paraibana fez questão de lembrar de casos recentes, envolvendo as críticas ao corpo da modelo Yasmin Brunet no "BBB-24" e a participação de Paolla Oliveira no "Fantástico".

“Se a mulher expõe mais o corpo, logo é julgada. A sensualidade para mim é inerente, natural, mas aprendi a filtrar machistas”, opina Lucy.