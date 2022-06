Lucy Alves diz que reality shows são ‘vitrine’ para novos talentos

“Sou filhota de reality com muito orgulho”. A frase é da atriz e cantora Lucy Alves, de 36 anos, que encantou o público ao participar do The Voice Brasil (Globo/TV Anhanguera) no ano de 2013. Agora, ela afirma que enxerga nos programas uma grande oportunidade para novos talentos dos mais diversos lugares do País.

“É uma vitrine, estamos na casa das pessoas todas as semanas. Nos aproximamos de gente importante, com carreira, que pode ajudar para além da visibilidade”, diz ela, lembrando que The Voice não abriu seus caminhos apenas na música, mas na atuação. Ela estreou como atriz em Velho Chico (2016), na Globo.

Para a artista, programas de talento também ajudam a revelar talentos fora do eixo Sul-Sudeste. “Juliette, minha conterrânea, é uma mulher que eu admiro e representa muito o lugar de onde viemos”, afirma a cantora, também paraibana, se referindo à vencedora do Big Brother Brasil 21 (Globo).

As duas estiveram juntas na gravação do novo DVD de Claudia Leitte, 41 anos, no fim de maio. “Estamos vivendo a representatividade através da música. Cada um com seu som, com sua história”, completa Lucy.