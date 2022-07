Lucy Alves vai conciliar carreira de cantora e atriz

Lucy Alves, de 36 anos, não esconde o desafio que será conciliar a carreira de cantora com um papel em “Travessia”, próxima novela das 21h da Globo. “Sei que vou gravar muito, mas não pretendo parar com a música”.



Na trama de Gloria Perez, a paraibana estará no núcleo que vive no Maranhão e deverá ser antagonista da personagem de Drica Moraes. Lucy diz que ainda está se aprofundando no universo da personagem, já que até o último dia 1º estava imersa em sua turnê de São João, “Perigosíssima”. “Agora vou me debruçar e mergulhar na personagem, na dança e cultura do Maranhão”, diz.



Escrita por Glória Perez e com direção de Mauro Mendonça Filho, Travessia terá um elenco de peso para contar histórias na nova teledramaturgia. Com previsão de estreia em outubro, a trama trará Ari (Chay Suede), namorado de Brisa (Lucy), com quem mora no Maranhão. A relação dos dois vai entrar em crise quando ela conhece o hacker Oto (Rômulo Estrela).