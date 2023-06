Ludmila Dayer lança documentário sobre Síndrome do Pânico

Ludmila Dayer, de 39 anos, anunciou o lançamento de "Eu", documentário autobiográfico em que a atriz revela a sua jornada de autoconhecimento para superar a Síndrome do Pânico.

Com Anitta como produtora associada, a atração será lançada no dia 29 de junho na Aquarius, nova plataforma de streaming dedicada a filmes sobre bem-estar, saúde, meio-ambiente, ciência e espiritualidade, no ar a partir da próxima quarta-feira (14).

“É com muita alegria que anunciamos o primeiro lançamento exclusivo do catálogo da aquarius: o EU, dirigido e produzido por Ludmila Dayer. Após enfrentar crises de pânico e ser diagnosticada com uma doença crônica, Ludmila inicia uma jornada de autoconhecimento, buscando uma cura para seus traumas psicológicos e físicos”, dizia o texto no Instagram de Ludmilla, radicada há muitos anos nos Estados Unidos e que ano passado revelou o diagnóstico de esclerose múltipla.

“O filme também conta com Anitta e Fernanda Souza enriquecendo o time de produção. O lançamento será em 29 de junho”, finaliza a postagem.