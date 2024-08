Luisa Arraes revela que se cobrou por ter pais famosos

Atriz, cantora, autora e roteirista, Luisa Arraes, de 30 anos, vive sua primeira vilã da carreira: a Blandina, de "No Rancho Fundo", novela da faixa das 18 horas da Globo/TV Anhanguera.

Filha do cineasta Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, Luisa já se incomodou com a possibilidade de ser vista como uma nepobaby (termo muito usado na web para denominar uma pessoa da indústria do entretenimento, cuja carreira acredita-se ter sido impulsionada por pais famosos).

“Quando eu comecei, me cobrava demais. Cobrança minha mesmo. Queria provar que poderia e merecia estar ali, sim, e não me divertia trabalhando. Hoje, a coisa mudou de figura. Me divirto muito. É uma prioridade total: me divertir”, afirma.

Ela também reconhece ser obcecada por trabalho (herança dos pais), e isso explica as várias produções cinematográficas ainda no forno como "O Diabo na Rua no Meio do Redemunho", previsto para estrear em agosto, e "O Homem de Ouro", ainda sem previsão de entrar no mercado. Além da novela das 18 horas, a artista teve dois filmes lançados recentemente: "Transe" e "Grande Sertão".