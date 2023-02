Luiza Brunet retorna ao carnaval carioca após seis anos

A convite da Portela, onde desfilou à frente da bateria por 11 anos, Luiza Brunet retornará ao carnaval carioca este ano.

“Vou quase de burca”, brinca a atriz e ex-modelo, que passou a metade de seus 60 anos desfilando como rainha de bateria. Só na Imperatriz Leopoldinense foram quase duas décadas.

A última vez no Sambódromo carioca foi em 2017. “Estava com saudade”, admite a musa do camarote Allegria.

Em 2023, Brunet conta por que optou por uma fantasia “que mais esconde do que mostra”.

“Estou com 60 anos, acho que eu poderia, se quisesse, ter malhado muito e colocar o corpo de fora. Mas a vida é tão feita de momentos, e é bom viver coisas diferentes. Então neste momento eu vou sentir muito mais confortável se continuar com essa imagem elegante e discreta”, diz.

Brunet se tornou referência na questão dos direitos da mulher e da luta contra o feminicídio, após denunciar o ex marido Lírio Parisotto por agressão. “Eu fico superorgulhosa (dessa posição) porque poderia ter caído naquele lugar comum do ‘Ai, apanhei, vou ficar quieta porque é melhor, tenho vergonha de contar’. Isso é o que mais tem, ainda mais quando você é uma referência de beleza, casada com um cara rico... A gente tem que ser forte, não podemos ficar nos vitimizando a vida inteira”, reflete ela, que recentemente admitiu ter um ‘crush’ no cantor Roberto Carlos.