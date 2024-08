Luiza Brunet usa sua voz para debater temas importantes

A ex modelo Luiza Brunet, de 62 anos, costuma usar sua voz como figura pública para falar sobre temas importantes como feminismo, violência contra mulher e padrões de beleza. Recentemente, a mãe de Yasmin Brunet esteve no Innovation Week, um evento no Rio de Janeiro, que contou coma presença de Xuxa e da atriz Zezé Motta. Na ocasião, ela debateu sobre “Resiliência Feminina: Vencendo Desafios e Inspirando Mudança”.

“Como vivemos numa sociedade ainda violenta com a mulher, eu passo por isso, acho que tudo isso me fez me engajar nessas causas”, disse Brunet.

Em 2016, a famosa foi alvo de agressão, do ex-companheiro, o empresário Lírio Parissoto, e desde então se tornou voz ativa na luta: “É importante que a gente fale sobre as nossas vivências. Em 2016, quando sofri a violência doméstica, vi que precisava mudar a minha vida, e ser um bom exemplo e resolvi fazer a denúncia. Eu me considero uma mulher melhor, que faz a diferença na sociedade e trago essa pauta. Tenho a minha responsabilidade e preciso me posicionar.”