Lumena Aleluia investe em conteúdo para adultos

Lumena Aleluia agora faz parte do grupo de famosas que resolveram vender seus conteúdos picantes em plataformas destinadas ao tipo de compartilhamento adulto, como o Privacy e o Onlyfans. A psicóloga, que participou do Big Brother Brasil 21, anunciou que desde sexta-feira (1º) está nas plataformas +18.

Apesar da novidade, Lumena sofreu muita resistência para se cadastrar nos sites adultos. “Foi uma decisão bem desafiadora. O nu sempre foi uma questão para mim. Até no carnaval minha roupa foi bem mais comportada. Eu não conseguia. Tem todo um processo de orientação maternal, empresarial. Foi bem recente mesmo, é um desafio. Eu chamo de debate, de troca. Sei que virão questionamentos. O discurso radical tende a cristalizar a mulher lésbica como uma verdade única e exclusiva. A mulher bissexual também”, disse em entrevista à Marie Claire. “Hoje estou afim de comunicar minhas ideias de mundo e quero que as pessoas me desejem não por uma personagem rotulada.”