Maiara afirma estar no melhor momento da vida

Maiara, de 36 anos, recebeu críticas e especulações sobre sua saúde depois de ter emagrecido mais de 35 kg em um ano em meio a uma cirurgia bariátrica, lipoaspiração, dieta e treinos. Nesta sexta-feira (25), a cantora usou as redes sociais para se pronunciar sobre os comentários.



A sertaneja afirmou estar vivendo o melhor momento de sua vida. “Como eu amo tudo isso! Dois shows no mesmo dia depois de umas mini férias perfeitas. Hoje tirei o dia para cuidar de mim e estar com quem eu amo”, iniciou ela ao compartilhar fotos suas em um show ao lado da irmã, Maraisa.



Ela ainda aconselhou aos seguidores a buscarem sua melhor versão. “Obrigada, meu Deus, por esse ser disparado o melhor momento da minha vida! E se existir algo ainda melhor, eu estou pronta, Jesus! Como é bom viver, como é bom ser feliz!. Recomendo a todos que busquem sua melhor versão. O mundo está cheio de possibilidades, confie em Deus e vá! Realize todos os seus sonhos!”