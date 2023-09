Maira Cardi anuncia que desativará redes sociais

A influenciadora Maira Cardi, de 40 anos, utilizou seu Instagram, nesta terça-feira (12), para comunicar seus seguidores que irá desativar o seu perfil. O motivo surpreendeu os internautas. Segundo Maira, ela pretende ter mais três filhos e, por isso, vai se dedicar ainda mais à saúde emocional e física. Vale lembrar que ela já é mãe de Lucas e Sophia.



“Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do snapchat, quando não era Instagram. Vocês torceram pela minha felicidade. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês (...). Mas venho dizer que, pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz”, postou.



Recém-casada com Thiago Nigro, Maira Cardi seguiu. “Quero me dedicar aos meus novos projetos de vida, escolhas, os meus filhos que já existem, e os que vão existir. E quem sabe no final de tudo isso eu volte, ou não”, disse.