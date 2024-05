Manu Bahtidão frustra fãs ao final de show em São Paulo

Um público animado e engajado lotava o palco Campo Limpo mesmo sob sol forte na tarde deste domingo (19), durante a Virada Cultural de São Paulo 2024. Eles receberam Manu Bahtidão aos gritos e cantando o maior sucesso da cantora, Daqui Pra Sempre, parceria com Simone Mendes.

Parecia a fórmula perfeita, mas o final do espetáculo ficou marcado por uma confusão. No palco, Manu avisou a plateia que faria fotos com as crianças no camarim após o show.

Show terminado, pais e filhos se aglomeram ao lado da palco esperando pela cantora, mas foram frustrados quando um funcionário da produção avisou que Manu já havia saído do local. Depois de alguma resistência, o público deixou o local, mas não sem prometer “xingar muito Manu no Instagram”.

Na sexta-feira (17), Manu lançou seu novo single em parceria com Xand Avião: 60m². A canção já está disponível em todas as plataformas digitais, e o videoclipe, em seu canal no Youtube. A faixa une o tecnomelody de Manu com o forró de Xand e promete ser sucesso.