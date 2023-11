Manu Gavassi estrela a comédia ‘Não Tem Volta’

Enquanto aguarda sua estreia no Lollapalooza 2024, produz seu próximo álbum e lida com a fama, a cantora e compositora Manu Gavassi, de 30 anos, não deixa seu lado atriz de lado. Ela está no ar nos cinemas com "Não Tem Volta", comédia cheia de ação e suspense em que faz par com Rafael Infante (ex-"Porta dos Fundos" e "Vai Que Cola").

“Eu sentia por muito tempo que deveria ser fiel a uma categoria e ser boa naquilo. Mas agora perdi essa pressão, sou feliz transitando”, diz ela.

Na trama, ela vive Gabriela, uma personagem livre, misteriosa e “autêntica, que quer as vontades dela”, nas palavras de Manu. Já Rafael é Henrique, “um cara confuso nos seus afetos”.

Apesar das várias cenas de ação, o filme é principalmente uma comédia, o que faz Manu se sentir em casa. “Faz parte de mim essa ironia”, diz a atriz, mencionando os vídeos liberados enquanto estava confinada no "BBB-20" e a webssérie "Garota Errada". Ela diz que sempre soube usar o humor a seu favor ao “pegar inseguranças ou coisas não tão positivas que falavam sobre mim e saber reverter isso, rir de mim mesma e fazer a piada primeiro”.

"Não Tem Volta" tem ainda no elenco nomes como Diogo Vilela, Betty Gofman, Roberto Bomtempo, Pietro Barana e Heraldo de Deus. A direção é de César Rodrigues.