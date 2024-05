Maquiadora goiana Camila Pudim bomba nas redes sociais

Mais de 30 transições, uma música de filme indiano e um show de figurino e maquiagem. Essas são as composições da nova “trend” do momento, a Asoka Makeup. A influenciadora goiana Camila Pudim já soma mais de 200 milhões de visualizações nas redes sociais com vídeos nos quais ela entra na brincadeira.

Batizada Camila Morais, a gata tem 27 anos e nasceu em Goiânia. Ela adotou o nome Camila Pudim depois de fazer um desafio de pudim de caneca. Em entrevista ao portal G1 Goiás, a equipe da influenciadora contou que ela trabalha no ramo de maquiagem e redes sociais há mais de 10 anos.

O vídeo Asoka Makeup foi inspirado no filme indiano Asoka, de 2001, mas que recentemente foi relembrado e se tornou uma tendência nas redes sociais.

A equipe de Camila afirmou que, durante as mais de 30 transições em cerca de 1 minuto, a influenciadora faz trocas de peruca, lentes e maquiagem.

A jovem conta com mais de 16 milhões de seguidores no TikTok, 4,3 milhões no Instagram e mais de 7 milhões de inscritos no YouTube. Nas redes sociais, ela compartilha vídeos de humor e beleza. Camila também criou, junto com influenciadora Jéssica Cardoso, um podcast para falar de maquiagem.