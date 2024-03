Marília Tavares grava seu primeiro DVD em Goiânia

A cantora sertaneja Marília Tavares desembarca em Goiânia para a gravação de seu primeiro DVD, nesta terça-feira (26), às 20 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Intitulado "Maturidade", o trabalho reúne 18 faixas. Os ingressos estão à venda na plataforma digital BaladAPP.

Nascida em Caracaraí, Roraima, Marília se apaixonou pela música logo cedo, aos 4 anos, superando seu sonho inicial de se tornar médica. Incentivada pelos pais e pela comunidade, destacou-se como cantora mirim em eventos culturais, incluindo o Festival Folclórico de Caracaraí.

Aos 13 anos, Marília Tavares participou do programa "The Voice Kids", da Rede Globo, integrando a equipe de Carlinhos Brown, fato que impulsionou a carreira da cantora e a tornou conhecida nacionalmente. Em 2023, com 17 anos, ela alcançou a fama nas redes sociais, especialmente no TikTok, com covers diários de outros artistas, acumulando mais de 1,4 milhão de seguidores.

No segundo semestre de 2023, assinou contrato com o cantor e compositor Pablo - ícone da ‘sofrência’, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Na mesma época, Marília lançou seu álbum de estreia, "Essência" que trouxe sucessos como "Pico da Desilusão" e "Vamos Falar de Amor".