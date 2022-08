Marcela Fetter encerra gravações de ‘Pantanal’ e já sente saudades

A atriz Marcela Fetter revelou que já se despediu das gravações de "Pantanal" (TV Globo). A atriz de 26 anos, que interpreta a jornalista Érica, já está com saudade da rotina de trabalho na novela das 21 horas. “Foi a minha última semana, um vazio. Meu último dia de gravação foi o última cena da novela. Foi uma emoção”, disse.

Ainda assim, muitas reviravoltas ainda irão acontecer na trama. Na produção, Marcela faz par romântico com Irandhir Santos, que dá a vida ao José Lucas, e está grávida do peão. A jornalista também acaba perdendo o bebê e, convencida pela mãe, omite a informação do amado.

“Ela é muito diferente dos pais. E se vê num furacão, o chão dela cai... Ela tem muito medo de perder José Lucas, perder tudo que eles idealizaram juntos. Ele é um porto seguro pra sua vida. Érica omite a perda do bebê pela falta de coragem e acaba caindo na manipulação dos pais. E não por receio de ir contra eles, mas por medo de perder esse amor”, explica a artista, que é natural do Rio Grande do Sul.

Sobre a primeira versão de Pantanal, Marcela conta que preferiu não assistir: “Decidi não ver nada da primeira versão para criar a Érica do zero”.