Margot Robbie não queria interpretar Barbie

Aos 32 anos, a atriz australiana Margot Robbie, será a protagonista do longa-metragem "Barbie" (2023), de Greta Gerwig. A loira, que também fez parte da produção executiva da trama, contou o porquê aceitou fazer a amada boneca Mattel.

“Fazer um filme óbvio da Barbie teria sido extremamente fácil de fazer, e qualquer coisa fácil de fazer provavelmente não vale a pena fazer… As pessoas têm sentimentos fortes. Prefiro isso à indiferença”, disse ela, que inicialmente ão aceitaria o papel.

Ainda sobre a produção, Robbie mudou de ideia ao ver que o filme seria diferente do que tudo que o público está costumado. A loira promete que o filme irá “subverter as expectativas” do público. “É muito mais assustador, mas também é um ótimo lugar para começar,” exalta ela, que estourou depois de atuar em "O Lobo de Wall Street" (2013), dirigido por Martin Scorsese e protagonizado por Leonardo DiCaprio.

Com estreia marcada para 20 de julho de 2023 nos cinemas brasileiros, o elenco de peso de "Barbie", conta ainda com Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Issa Rae e outros.