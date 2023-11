Mari Brechane vai usar vestido especial no Miss Universo

Maria Eduarda Brechane, ou simplesmente Mari Brechane, foi miss Rio Grande do Sul e venceu o Miss Brasil 2023. Nesta quarta-feira (15), a jovem de 19 anos terá um desafio especial: conquistar o júri técnico do Miss Universo 2023 e garantir a classificação do País no concurso. Para isso, vai usar um vestido avaliado em R$ 50 mil, que foi feito sob medida pela estilista Daniela Setogutti. A peça é na cor amarela e, por isso, foi intitulada de “Deusa do Sol”. As joias que acompanham a roupa também são exclusivas, avaliadas em R$ 85 mil, feitas de ouro 18 quilates e pedras naturais.

“Amareloo!”, escreveu Mari em uma publicação no seu perfil no Instagram, dando indícios do poderoso look. “Eu não tenho palavras para descrever tudo que estou vivendo”, acrescentou ela, que diz estar ansiosa para a cerimônia.

A grande final do concurso será no sábado (18), em El Salvador, e contará com apresentação de John Legend. Caso vença a disputa, Maria será a terceira brasileira coroada como a mais bela mulher do planeta, 55 anos após o último título de uma compatriota. Atualmente, a coroa pertence à norte-americana R’Bonney Gabriel, de 29 anos.