Mari Fernandez precisou fazer terapia após sucesso: ‘Quase endoidei’

Com apenas 22 anos, Mari Fernandez é a voz mais ouvida do forró no Brasil. Ela está acima de Wesley Safadão, João Gomes, Xand Avião e outros artistas do estilo nos rankings semanais do Spotify e do YouTube.

A artista cearense se assustou com o sucesso repentino e precisou de terapia para lidar com a pressão. Ela ainda tem acompanhamento psicológico a cada 15 dias. “A música viralizou bem mais que eu”, ela diz sobre 'Não, não vou', que virou hit durante a pandemia, em 2021, no Tiktok.

“Ela ficou gigante, e eu nem consegui acompanhar. Eu não esperava aquilo. Eu e meus sócios falamos: ‘Caramba, agora temos uma responsabilidade. Não podemos ser artista de uma música só”, disse em entrevista ao site.

“É difícil estourar uma música, e mais difícil que isso é manter uma carreira. Não é brincadeira... Eu, no início, quase endoidava. Eu falei com meus sócios: ‘ou vocês me colocam na terapia para eu assimilar tudo ou eu vou endoidar’, porque é tudo muito novo para mim”, lembra. “Eu não conseguia assimilar tudo o que tinha acontecido. Chegava fã chorando, abraçando...” reconhece ela.