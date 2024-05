Mari Fernandez revela preparação intensa para festas juninas

Não se espante se estiver em um bar e, de repente, Mari Fernandez aparecer de surpresa para cantar ao vivo. A cantora de 23 anos está gravando um novo projeto chamado “Mari no Barzinho” e vai rodar algumas cidades brasileiras.

No final de abril, ela gravou no Rio de Janeiro e em Goiânia e novas cidades ainda vão ser definidas. No mesmo mês, ela completou três anos de carreira. O novo investimento pode ser encarado como preparação para as festas juninas de 2024.

“É o melhor período para um artista. Faço cerca de 40 a 60 shows por mês e quero que alguma música minha já esteja na boca do povo até lá”, diz ela. Mari se tornou conhecida em 2021, na pandemia, e viralizou no TikTok com canções como "Parada Louca" e "Comunicação Falhou", de seu primeiro CD.

Com uma carreira que já considera consolidada, ela afirma se sentir segura para investir em novos ritmos além daquele que a revelou: o piseiro. “Consegui me tornar relevante. Estou sempre gravando com pessoas do sertanejo, do funk, do pagode e do forró.”

“Devo o meu sucesso, em primeiro lugar, à bênção de Deus, mas também à minha versatilidade... Posso dizer que estou na melhor fase da minha carreira, hoje tenho liberdade para cantar diferentes tipos de música e sempre me preparo para me renovar musicalmente”, dispara. “Eu não sei fazer outra coisa além de cantar”, acrescenta.