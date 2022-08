Maria Eduarda de Carvalho diz que rotina de atriz ‘não tem glamour’

No ar na novela "Cara e Coragem" (Globo), a atriz Maria Eduarda de Carvalho, de 39 anos, assegura que alcançar a fama nunca foi a razão para a escolha da profissão. Apesar de na trama interpretar a famosa atriz Andrea Pratini, uma verdadeira diva, a artista reforça que “a rotina deste ofício não tem nenhum glamour”.

Para ela, as longas horas de trabalho, instabilidade financeira e “a desagradável sensação de eterno recomeço” são companheiros na carreira. “Eu só insisto em ser artista, porque não tenho escolha”, diz ela, que ingressou no mundo das artes aos 13 anos, quando fazia curso no Teatro Tablado, de Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro.

A carioca ressalta que, apesar de seus trabalhos na televisão, o teatro sempre será sua casa. Ela, que já esteve em novelas como "A Vida da Gente" e "Éramos Seis", classifica a TV como mais desafiadoras. “Fazer TV é o mais difícil. Aprendi a ter muito prazer, mas o teatro é de onde venho e para onde sempre preciso voltar.” Inclusive, a ruiva já tem planos para o futuro, ela já tem planos de dirigir um documentário chamado "Nós Por Todas". E também deve entrar em cartaz com dois espetáculos de teatro que escreveu, um infantil e outro adulto.