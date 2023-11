Maria Gal reflete sobre racismo durante a carreira

A influenciadora e a atriz Maria Gal, de 47 anos, ajudou a fundar a companhia de teatro, a Os Crespos, só com atores negros, e a produtora Move Maria.

“Quando tocava, era para fazer personagens pequenos ou estereotipados, às vezes até para não passar por ser preta retinta. Já ouvi que eu não tinha um tom de pele tão comercial quanto gostariam”, relembra a atriz baiana.

“Fundei minha empresa justamente para quebrar o paradigma no audiovisual, também como produtora e como apresentadora”, acrescenta.

Neste ano, esteve no ar na novela "Amor Perfeito" como a governanta Neiva e está no elenco do filme "Diário de Dona Lurdes", que chega em breve aos cinemas. Maria Gal conta como enxerga a representatividade de personagens negros e acredita que o assassinato de George Floyd, nos EUA, refletiu em todo o mundo:

“É inegável o avanço de personagens negros no audiovisual. Mas existe um recorte histórico importante: o assassinato cruel de George Floyd, que abalou o mundo em 2020 e, a partir disso, o surgimento do movimento 'Black Lives Matter'. Este momento marca o início de uma mudança cultural, não só na sociedade, mas também nas grandes empresas, em relação à importância da representatividade racial”, diz.