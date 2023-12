Maria Lina comemora poder comprar casa para os pais

A influenciadora digital e modelo Maria Lina, de 25 anos, presenteou os pais, Zizo Deggan e Cássia Deggan, com uma casa. Ela compartilhou a conquista em seu Instagram, na última segunda-feira (25), contando que fez questão de que as chaves fossem entregues no Natal.

Maria revelou aos internautas que sempre morou de aluguel com os pais e que se sente realizada de poder proporcionar o imóvel a eles. “Eu nasci para cuidar e zelar por quem eu amo. Isso me faz feliz, me faz sentir viva. E eu cuidava até quando não tinha condições de comprar uma casa para eles. Eu cuidava de outras formas. Zelar por quem você ama não tem a ver com dinheiro. E Deus te recompensa”, escreveu.

A famosa também contou que não pretende mostrar a casa no momento. “Por enquanto não, acho mais seguro e discreto. Sei que vocês entenderão”, acrescentou ela, que foi noiva de Whindersson Nunes no passado.