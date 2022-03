Maria Melilo investe em carreira internacional

Aos 38 anos, Maria Melilo vem investindo em um novo mercado e procura aumentar os trabalhos no exterior. A campeã do "Big Brother Brasil 11" está nos Estados Unidos, onde protagonizou uma campanha. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou algumas fotos dos bastidores do ensaio que fez para uma marca na praia de Santa Mônica, na Califórnia (EUA). Esta é a terceira temporada da ex-BBB e modelo nos EUA. Ela aproveita a ocasião para também aprimorar o inglês.

Vale relembrar, que pouco tempo após vencer o reality a paulista descobriu um câncer no fígado. Em 2011, com 27 anos, a ex-BBB decidiu ficar longe dos holofotes para fazer o tratamento contra a doença, que culminou na retirada de 70% do órgão em uma cirurgia. Três anos depois, Maria decidiu contar sua história de superação em um livro, "Desperte a Mulher Poderosa que Existe em Você", e, até hoje, visita instituições de caridade, para encorajar mulheres na luta contra o câncer. “Foi uma experiência difícil e de grande aprendizado. Com certeza depois disso eu me tornei uma pessoa melhor, com um olhar diferenciado sobre vários aspectos”, reflete.