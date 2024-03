Mariah Carey comemora vinda ao Brasil para o Rock in Rio

A cantora Mariah Carey, de 54 anos, foi anunciada, na segunda-feira (18), como a principal atração do palco Sunset do festival Rock in Rio para o dia 22 de setembro. Após a novidade, a artista estadunidense publicou um vídeo nas redes sociais anunciando o show.

“Brasil, estou tão animada. Finalmente estarei voltando ao seu lindo país. Mal posso esperar 22 de setembro pelo Rock in Rio”, disse a cantora estadunidense. No fim do vídeo, Mariah surpreendeu falando português. “Brasil, estou chegando. Vejo vocês em breve!”, completou.

Artistas como Shawn Mendes, Ne-Yo, Ludmilla, Ne-Yo, Joss Stone, Katy Perry, Imagine Dragons e outros nomes da música também estão confirmados. No início desta semana, o festival também anunciou novas atrações para o dia 20: Cyndi Lauper e a queridinha do pop sul-africano Tyla Tyla.

Em edição comemorativa aos 40 anos do evento, o Rock in Rio 2024 está programado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Rio de Janeiro.