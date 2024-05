Mariana Ximenes congelou óvulos há oito anos

Escalada para a próxima novela das 21h, “Mania de Você”, Mariana Ximenes tem emendado vários trabalhos e mais uma vez o desejo de ser mãe precisou ser adiado. Aos 43 anos, a atriz reconheceu que, além da carreira, o fato de ainda não ter encontrado um parceiro também pesa na sua decisão.



Mas é um sonho que ela quer realizar em breve. “Tenho uma vontade louca. Sempre quis e queria alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora”, adiantou.



Mariana contou que congelou os óvulos há oito anos para não se preocupar com a fertilidade independente da idade. “Congelei meus óvulos com 35 anos. Tive esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade, então estou deixando o tempo levar o tempo dele. Quero muito ser mãe”, explicou.



Ela também debateu sobre a pressão social que as mulheres sofrem por uma aparência jovem. “O colágeno aos 20 é lindo, mas o autoconhecimento aos 40, 50, 60 anos, é muito valioso”, disse a atriz.